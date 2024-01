Haddad: resultado fiscal decorre da decisão de pagar precatórios e de acordo com governadores

Haddad disse ainda que o déficit real se aproximou do número mencionado por ele no ano passado, de 1% do PIB - (crédito: Washington Costa / Ministério da Fazenda) Agência Estado Agência Estado E-mail

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 29, que o resultado das contas do Governo Central, cujo déficit em 2023 foi de R$ 230,535 bilhões, ou seja, 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), foi resultado da decisão do governo federal de pagar os precatórios (dívidas da União com trânsito em julgado) e do acordo feito com governadores a respeito do ICMS sobre combustíveis.

"A decisão, na minha opinião, foi acertada. Ela foi amplamente divulgada. Nós fomos ao Supremo defender a tese de que aquele calote era inconstitucional e eu penso que a opinião pública, formada e informada, deveria levar em consideração esse gesto do governo de colocar ordem nas contas", justificou Haddad.

O ministro se queixou das manchetes desta segunda-feira da imprensa sobre o Relatório do Tesouro Nacional ao dizer que elas não correspondiam ao esforço que o governo fez de "passar a régua" no que ele chamou de "legado tenebroso de desorganização das contas públicas".

Haddad disse ainda que o déficit real se aproximou do número mencionado por ele no ano passado, de 1% do PIB. "Penso que o mercado entendeu e reagiu bem ao que estava programado", afirmou.