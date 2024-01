CNC prevê movimentação de R$ 9 bilhões durante carnaval

O carnaval se aproxima e a expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que a festividade movimente cerca de R$ 9 bilhões, valor 10% maior que o registrado na mesma época do ano passado.

Este é o primeiro ano a ter uma recuperação econômica de faturamento superior à registrada antes do período pré-pandêmico, o que deixa uma expectativa positiva para o trimestre, segundo a CNC.

“Esse crescimento se dá pelo aumento da tração de crescimento do turismo nos últimos 10 anos, mas tendo se intensificado no pós-pandemia, depois do lockdown, com a mudança da preferência dos consumidores que valorizaram mais viagens e eventos externos”, explica o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares.



Os estados que lideram o ranking de crescimento são Minas Gerais, com 20,2%, Paraná, com 14,5%, e Rio Grande do Sul, com 12,2%.

No âmbito turístico, São Paulo lidera com expectativa de faturamento derivado das atividades turísticas de carnaval em R$ 16,3 bilhões, seguido do Rio de Janeiro, com R$ 2,7 bilhões. De acordo com a análise da CNC, esses valores refletem na dinâmica econômica geral do estado, onde é comum o estado paulista ser líder, uma vez que sua população representa 20% do total populacional brasileiro.

Desta forma, é possível traçar um comparativo entre o faturamento e a distribuição econômica brasileira, colocando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul no topo do ranking. A Bahia segue logo atrás e ganha destaque por ser o destino carnavalesco mais maduro do país.

“Dada toda a atração e o crescimento do setor de turismo, os destinos menos tradicionais vem crescendo de forma abrupta”, analisa Tavares.

Já para os foliões, a previsão é que os gastos nos comércios e nas festividades cresçam. Os dados do Banco Central do Brasil (BCB) revelam que, em 2023, os gastos dos brasileiros no exterior cresceram cerca de 44% em relação a 2022, alcançando um valor de US$ 1,1 bilhão.

Já com os turistas estrangeiros no Brasil em 2023, a média se manteve em paralelo à do Brasil, com crescimento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. Para 2024, a previsão é que os gastos de brasileiros no exterior atinjam a marca de US$ 1,3 bilhão, e que os gastos dos estrangeiros em solo brasileiro suba para US$ 971 milhões.

Empregos no carnaval

Para além do faturamento da festividade, o carnaval mostra seus efeitos sobre a contratação temporária para suprir a demanda aquecida pela data. Segundo as projeções da CNC, cerca de 66.699 mil postos de trabalho devem ser gerados para o carnaval de 2024, com uma absorção de 3,1% desse total como postos efetivados. A perspectiva de contratação é de mais de 137% em relação ao mesmo período de 2023.

Tavares reitera que todo o crescimento do turismo e o crescimento do carnaval são explicados pelas melhoras no mercado de trabalho em 2023, junto a todos os fatores macroeconômicos que demonstraram melhoria ao longo do ano. “2024 deve manter um carnaval positivo e com crescimento significativo em relação ao ano anterior e o setor turístico deve se beneficiar por todo o ano”, finaliza o economista.

* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza