FMI eleva projeção de crescimento do Brasil para 1,7% em 2024

O Fundo Monetário Internacional melhorou ligeiramente a projeção do crescimento da economia brasileira em 2024, para 1,7%. A revisão consta na primeira atualização do ano do relatório Panorama Econômico Mundial, divulgado nesta terça-feira (30/1). O número é 0,2 ponto percentual maior do que aquele feito na estimativa feita em outubro de 2023, e a projeção para 2025 ficou estável em 1,9%.

O documento cita a resiliência do mercado mundial em absorver e superar choques recentes, como a pandemia da covid-19, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a alta da inflação global, colocando o Brasil como um dos países que melhor se saiu nesse cenário adverso.

"(A revisão) Deve-se principalmente a efeitos de carregamento estatístico de uma demanda doméstica mais forte do que o esperado e crescimento acima do esperado em grandes parceiros comerciais em 2023", diz o relatório, que também destaca a revisão para cima em 0,6 ponto percentual da estimativa para o México, cujo crescimento está agora previsto em 2,7% para este ano.

Desaceleração

Apesar das revisões positivas, o cenário para a América Latina e Caribe piorou. A estimativa para o crescimento da região passou de 2,5% em 2023 para 1,9% em 2024, uma desaceleração de 0,4 ponto percentual este ano.

O FMI prevê um crescimento global de 3,1% este ano, quase o dobro do esperado para o Brasil. De acordo com o relatório, o aumento reflete a resiliência maior do que a esperada nos Estados Unidos e em vários grandes mercados emergentes e economias em desenvolvimento, bem como o apoio fiscal na China.