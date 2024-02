Bolsa Família: 7 milhões de famílias terão dados revisados em 2024

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) informou que pretende revisar os dados de 7 milhões de famílias cadastradas no programa Bolsa Família ao longo do ano de 2024. Desde o ano passado, o governo federal intensificou as buscas por irregularidades nas concessões de benefícios sociais. Atualmente, o Bolsa Família é o maior programa, com 21 milhões de beneficiários.

Segundo o governo, esses beneficiários serão avaliados por terem apresentado algum indício de irregularidade no ano passado, como, por exemplo, a desatualização de dados, inconsistências na renda declarada ou na composição familiar, e divergências em informações de renda declaradas ao Cadastro Único (CadÚnico). A informação foi transmitida pelo site de notícias G1 e confirmada pelo Correio Braziliense.

O MDS também informou que está revisando os dados do CadÚnico, considerado o portal de acesso aos benefícios sociais do governo. Há duas semanas, a pasta anunciou o cancelamento de 3,7 milhões de benefícios do Bolsa Família devido a irregularidades apontadas após um processo de averiguação de 17 milhões de famílias beneficiadas que apresentavam cadastros desatualizados ou inconsistentes.

Ontem (4), o ministério anunciou que retirou 1,7 milhões de famílias unipessoais (que possuem só uma pessoa) do CadÚnico. Para ser beneficiária do Bolsa Família, a pessoa deve ter uma renda per capita familiar de, no máximo, R$ 218 e ser inscrita no CadÚnico com os dados atualizados de acordo com o calendário estabelecido pelo governo.

*Estagiário sob a supervisão de Renato Souza