PMI de serviços volta a crescer em janeiro e atinge maior patamar desde junho

A Standard & Poor’s (S&P) Global divulgou nesta segunda-feira (5/2) o resultado do Índice de Gerentes de Compras (PMI, em inglês) de serviços do Brasil para o mês de janeiro. De acordo com este último levantamento, o índice registrou crescimento e passou de 50,5, para 53,1, na comparação com o mês anterior. Com isso, o PMI de serviços alcançou o maior patamar da série desde junho do ano passado.

Na avaliação da S&P, as condições favoráveis de demanda e o otimismo em relação às perspectivas para este ano são alguns dos fatores que levaram os analistas a elevarem o índice de serviços do país. Alinhado a esse crescimento, há o aumento robusto de novos pedidos dentro da atividade, que também foi destacado pela agência.

Com a expansão do PMI Industrial do país, que foi anunciado na última semana e atingiu 52,8 pontos, o indicador composto do índice atingiu 53,1 pontos em janeiro, o que representa o maior nível desde agosto de 2022. Além da forte demanda, o aumento dos preços de alimentos, combustíveis e serviços públicos também foi um fator determinante para a criação de novos empregos.

Para a diretora associada econômica da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima, as pressões sobre os preços contidas no primeiro setor contrastaram com a inflação persistente no segundo, embora as perspectivas de crescimento tenham evoluído a níveis consideráveis nos setores industrial e de serviços. “As pressões sobre os custos agregados recuaram para o nível mais fraco desde julho, mas a inflação dos preços cobrados na atividade de serviços atingiu a maior alta em oito meses”, analisa.

