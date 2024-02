Após fala de Lira, reunião de Haddad com líderes da Câmara é cancelada

Em meio a tensão entre Legislativo e Executivo sobre o controle do orçamento federal, foi cancelada a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e líderes partidários da Câmara dos Deputados. O encontro estava previsto para acontecer das 16h30 às 18h na sede da Fazenda nesta terça-feira (6/2).

A reunião foi desmarcada um dia depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fazer críticas à articulação política do Planalto na abertura do Ano Legislativo.

Segundo o ministro, porém, o adiamento partiu de um pedido do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE). “O Guimarães entrou em contato com a chefia de gabinete e pediu para transferir para outro dia. Não fui eu que cancelei, o líder do governo que ligou pedindo para adiar”, disse Haddad a jornalistas, na chegada à sede da pasta.

Na segunda-feira (5), Lira enviou recados ao governo ao dizer que os parlamentares "não foram eleitos para serem carimbadores" das propostas do Executivo e que o Orçamento da União deve ser construído em contribuição com o Legislativo.

Questionado se havia algum mal-estar em relação às declarações do presidente da Casa Baixa, Haddad disse: “Está tudo bem, vai dar tudo certo.” A reunião com líderes do Senado, segue prevista para ocorrer hoje às 16h30, segundo a agenda oficial.