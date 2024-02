Volume de crédito do SFN cresce 7,9% em 2023, aponta BC

O volume de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu 7,9% em 2023, somando um total de R$ 5,8 trilhões. Segundo dados do Relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgado nesta terça-feira (6/2) pelo Banco Central (BC), em dezembro, o crédito total variou 1,4%, refletindo as altas de 2,6% no segmento de pessoas jurídicas e 0,7%, no segmento de pessoas físicas.

No ano passado, o estoque de crédito livre subiu 5,2%, alcançando R$ 3,4 trilhões. A expansão representa uma desaceleração em relação a 2022 quando a modalidade variou 14,9%.

O crédito livre às famílias atingiu R$ 1,9 trilhão, refletindo crescimento de 7,9% no ano. Destacou-se a expansão das modalidades crédito pessoal não consignado, crédito consignado de servidores públicos e de beneficiários do INSS, aquisição de veículos, cartão parcelado e cartão à vista, bem como a redução no cartão rotativo. Já o crédito direcionado às pessoas jurídicas atingiu R$ 809,5 bilhões, elevação de 9,6% no ano.

O crédito direcionado atingiu R$ 2,4 trilhões ao fim de 2023, com incremento de 11,8% no ano, também apresentando desaceleração em relação aos 14,0% observados no ano anterior. Para pessoas jurídicas, a modalidade atingiu R$ 809,5 bilhões, elevação de 9,6% no ano. Já para as famílias atingiu R$ 1,6 trilhão, expansão de 13,0%.

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro no ano passado atingiu R$ 15,6 trilhões, o equivalente a 143,4% do Produto Interno Bruto (PIB). A expansão foi de 4,3% em relação a 2022. A categoria corresponde ao saldo dos recursos captados no exterior mediante à contratação de empréstimos ou à emissão de títulos.

Juros

A taxa média de juros nas novas contratações finalizou 2023 em 28,4% ao ano, uma redução de 1,7 ponto percentual em comparação ao ano anterior. O spread geral das taxas de juros, diferença financeira entre o que o banco paga a um investidor para obter os recursos e o que ele cobra para emprestar esses mesmos recursos, situou-se em 19,7 p.p.

No crédito livre, a taxa média de juros situou-se em 40,8% ao ano em dezembro, uma redução de 1,0 p.p. no ano passado. No crédito livre às empresas, a taxa de juros alcançou 21,1% ao ano, uma diminuição de 1,9 p.p. em relação a 2022.