A sustentabilidade tornou-se um dever não apenas civil, mas também para as empresas que almejam um futuro alinhado às crescentes preocupações ambientais da sociedade. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), quase um terço dos consumidores brasileiros (23%) já modificaram seus comportamentos de consumo em virtude de preocupações ambientais, sendo que 41% consideram essas mudanças como permanentes.

“A consciência ambiental não é mais apenas uma demanda dos consumidores, mas uma expectativa crescente dos próprios funcionários, que buscam trabalhar em organizações alinhadas com valores éticos e responsabilidade socioambiental. Diante desse cenário, as organizações são desafiadas a evoluir com seu público e, para isso, é fundamental engajar os colaboradores em ações de sustentabilidade”, ressalta Paulo Henrique Ferreira, supervisor da Unicebrac.

A pesquisa “Sustainable Investing: Resilience and Responsibility” (Investimento Sustentável: Resiliência e Responsabilidade) de 2021, publicada pela BlackRock, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, revela que 94% dos investidores institucionais e 90% dos investidores de varejo estão comprometidos com a integração de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento.

Segundo a pesquisa, ao engajar os colaboradores em práticas sustentáveis, as empresas não apenas atendem às expectativas do mercado, mas também fortalecem sua cultura organizacional. Incentivar a participação ativa dos colaboradores em iniciativas sustentáveis cria um ambiente de trabalho mais engajado, alinhado com valores éticos e comprometido com a construção de um futuro melhor.

A implementação de programas de treinamento, um bom ambiente corporativo, comunicação transparente sobre práticas sustentáveis adotadas pela empresa e a criação de metas tangíveis de redução de impacto ambiental são maneiras eficazes de envolver os colaboradores nesse compromisso com a sustentabilidade. Além disso, a inclusão de incentivos e reconhecimentos para aqueles que se destacam na promoção da sustentabilidade na organização reforça ainda mais a importância dessas ações.