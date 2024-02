Ranking ABF: saiba quais são as 20 maiores microfranquias do mercado

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quinta-feira (8/2) as maiores franquias e microfranquias de 2023. Os dados levam em conta as operações e o crescimento das empresas em relação à edição anterior.

Visando melhor refletir o panorama e movimentos das microfranquias (franquias cujo investimento inicial é de até R$ 135 mil), a ABF promoveu algumas mudanças no ranking deste ano. Primeiro, expandiu a lista, que agora conta com 20 posições, abrindo assim o intervalo de análise, mas ainda mantendo a relevância, visto que a última posição conta com mais de 300 operações.

A segunda novidade foi incluir no ranking redes mistas (com modelo tradicional e microfranquia) com mais de 50% de operações microfranquias em sua rede, a fim de agrupar negócios com perfil mais próximo.

Nesta nova configuração, o ranking ABF das 20 Maiores Microfranquias por Operações 2024 é liderado pela Market4U (Alimentação — Comércio e Distribuição), que subiu quatro posições e registrou 42% de variação positiva — a terceira maior da lista —, saltando de 1.477 para 2.100 operações.

O segundo lugar ficou com a Prudential (Serviços e Outros Negócios), que expandiu de 1.594 para 1.686 operações no período analisado (+6%), e no terceiro lugar a Seguralta — Bolsa de Seguros (Serviços e Outros Negócios), com 1.672 operações. A rede Kumon (Educação) vem a seguir, figurando em quarto lugar, totalizando 1.532 franquias, e na quinta posição aparece a Credfácil (Serviços e Outros Negócios), com 1.009 operações (+40%).

Franchising inclusivo

De acordo com Adriana Auriemo, vice-presidente da ABF, as microfranquias são o símbolo do franchising inclusivo e o que fortalece o empreendedorismo. “Isso fica mais evidente ao observarmos o movimento de expansão desses negócios de menor investimento e formatos mais enxutos, que continuaram crescendo num ritmo acelerado. Ao abrirmos nosso leque de análise, notamos movimentos interessantes, não apenas em serviços de forma geral, como também em soluções financeiras, de tecnologia, logística e até em energia solar.”

Diferentemente da lista das 50 maiores, o grupo das microfranquias tem predominância do segmento Serviços e Outros Negócios (55%), seguido de Saúde, Beleza e Bem-Estar e Casa e Construção (ambas com participação de 10%); 30% das franqueadoras têm mais de 10 anos e 20% entre 3 e 4 anos; 80% de suas operações são no formato loja; 14%, home based; e 5%, quiosques.

Outro dado interessante é que, entre as 20 maiores microfranquias, 75% das sedes das franqueadoras e 80% das operações delas não ficam em capitais. Esse grupo soma 16.035 operações.

Confira o Ranking das melhores microfranquias do mercado, segundo a ABF:

1° - MARKET4U

2° - PRUDENTIAL

3° - SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS

4° - KUMON

5° - CREDFÁCIL

6° - É SEGURO CORRETORA

7° - TOUTI

8° - CEOPAG

9° - EMIVE FRANCHISING

10° - LINX SISTEMAS

11° - CLUBE TURISMO

12° - GAZIN SEMIJOIAS

13° - BEM SAFE

14° - MARIA BRASILEIRA

15° - SOLARPRIME

16° - FIADORWEB

17° - COTAFACIL

18° - AUDITORIA/CONSULTORIA EMPRESARIAL

19° - FLASH COURIER

20° - EMAGRECENTRO