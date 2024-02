ABF divulga novo ranking com as 50 maiores franquias do país; veja lista

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quinta-feira (8/2) novo ranking com as maiores franquias e microfranquias de 2023. Segundo o levantamento, em ambos os grupos, houve crescimento da atuação em mercados que não são capitais. Os dados levam em conta as operações e o crescimento em relação à edição anterior.

Pelo segundo ano consecutivo, a Cacau Show (Alimentação – Comércio e Distribuição) manteve a liderança do Ranking ABF das 50 Maiores Redes de Franquias no Brasil por Operação, com um total de 4.216 operações, o que representa um crescimento de 10,7% em relação à edição anterior.

Em seguida, figura o Boticário (Saúde, Beleza e Bem-Estar), com 3.689 operações; McDonald’s (Alimentação — Food Service), com 2.662 operações (variação positiva de 2,50%); Colchões Ortobom (Casa e Construção), com 2.380 operações; e OdontoCompany (Saúde, Beleza e Bem-Estar), 1.899 operações.

Nesta edição, 19 redes superaram a marca das mil operações, frente a 16 em 2023, e quatro têm mais de 2 mil. A “régua” para entrar no grupo (ou seja, o volume mínimo para figurar no ranking) também aumentou, chegando a 377 operações, ante 366 na edição passada.

Para Tom Moreira Leite, presidente da ABF, “quando observamos o comportamento médio da expansão das 50 maiores deste ano, notamos um maior foco em eficiência das operações já instaladas e fortalecimento de canais de venda agregados, principalmente os digitais, colhendo assim os frutos das expansões registradas nos anos anteriores. De qualquer maneira, notamos movimentos representativos de expansão de rede ao longo de toda a lista, incluindo entre as top 10. Até mesmo a Cacau Show, que chegou à liderança na edição passada, manteve um nível elevado de expansão, ultrapassando as 4 mil operações”.

Confira o Ranking de Franquias:

1º - CACAU SHOW

2º - O BOTICÁRIO

3º - MCDONALD´S

4º - COLCHÕES ORTOBOM

5º - ODONTOCOMPANY

6º - LUBRAX +

7º - SUBWAY

8º - AM/PM

9º - ÓTICAS CAROL

10º - BURGER KING BRASIL

11º - BR MANIA

12º - ÓTICAS DINIZ

13º - SHELL SELECT

14º - JET OIL

15º - CHILLI BEANS

16º - CVC BRASIL

17º - WIZARD BY PEARSON

18º - OGGI SORVETES

19º - BOB´S

20º - CORREIOS

22º - HELP! LOJA DE CRÉDITO

23º - CHIQUINHO SORVETES

24º - CNA

25º - FISK CENTRO DE ENSINO

26º - KOPENHAGEN

27º - CASA DO CONSTRUTOR

28º - MERCADÃO DOS ÓCULOS

29º - CCAA

30º - REMAX

31º - LOCALIZA

32º - DIA%

33º - HAVAIANAS

34º - 5ÀSEC

35º - LUPO

36º - EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO

37º - SPLASH (REDE IGUI)

38º - ORAL SIN IMPLANTES

39º - CASA DE BOLOS

40º - MAIS1CAFÉ

41º - CRESCI E PERDI

42º - DECOR COLORS

43º - KNN IDIOMAS

44º - SORRIDENTS

45º - AREZZO

46º - CHOCOLATES BRASIL CACAU

47º - CLUBE MELISSA

48º - CARMEN STEFFENS

49º - MICROLINS

50º - GIRAFFAS