Bitcoin atinge valor de US$ 50 mil pela 1ª vez em mais de dois anos

Em ritmo de forte valorização, o Bitcoin voltou a alcançar o patamar de US$ 50 mil nesta segunda-feira (12/2). Desde 27 de dezembro de 2021, a criptomoeda oscilou abaixo deste valor, chegando a valer pouco mais de US$ 16 mil no fim de 2022. Em reais, a moeda digital atingiu a máxima de R$ 248.979 às 14h35 - no horário de Brasília - neste primeiro dia da semana. Vale lembrar que a bolsa de valores brasileira, o Ibovespa, está fechada nesta segunda, por conta do feriado do carnaval.

Principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin já apresenta uma valorização de 16,3% somente neste início de ano. Analistas indicam que a alta da moeda digital é resultado da política mais restritiva do FED - o Banco Central dos EUA -, que sinalizou recentemente que deve começar os cortes na taxa de juros mais tarde do que o esperado.

Outro fator que explica a valorização do Bitcoin é o aceno regulatório de janeiro para fundos negociados em bolsa dos EUA projetados para rastrear seu preço. Em 2023, o ativo digital cresceu 140% e a tendência é de que continue em ritmo de alta, com o ‘halving do bitcoin’ - quando se restringe a oferta da cripto no mercado - e que ocorrerá entre abril e maio deste ano.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer