Confira dicas para alavancar seu negócio online por meio da IA

A inteligência artificial (IA) se mostra como um grande aliado dos vendedores, ajudando a oferecer experiências de compra genuinamente personalizadas. Segundo o estudo mais recente da Ebit/Nielsen, 75% das empresas de e-commerce do Brasil já utilizam algum tipo de tecnologia baseada em IA.

Segundo especialistas, com a evolução do marketplace — mercado on-line, a personalização se tornou uma ferramenta indispensável para atrair os consumidores e diferenciar as marcas. "A personalização é fundamental para se destacar em meio à concorrência acirrada dentro dos marketplaces”, explica Rodrigo Garcia, diretor da Petina Soluções Digitais — uma startup especializada em gestão de vendas online via marketplaces.

“Por meio do recursos de IA, os vendedores podem analisar dados em escala massiva e identificar padrões de comportamento do consumidor, permitindo a criação de ofertas e recomendações sob medida para cada cliente", afirma Garcia.



O diretor ressalta que essas ferramentas possibilitam uma compreensão mais profunda dos gostos, preferências e histórico de compra de cada cliente, tornando possível oferecer produtos relevantes no momento certo e através do canal mais adequado. Além disso, as tecnologias de IA podem automatizar o processo de personalização, garantindo uma experiência consistente e eficiente em larga escala.

De acordo Garcia, a personalização impulsionada pela Inteligência Artificial não se limita apenas à seleção de produtos, mas também se estende à otimização da jornada do cliente. "Com a IA, os vendedores podem criar jornadas de compra personalizadas, desde a descoberta até o pós-venda, aumentando a satisfação do cliente e incentivando a fidelidade à marca", acrescenta ele.

Quais as vantagens de aderir aos recursos de IA?

Para o executivo, a ferramenta tem potencial para fazer análises de cruzamento de dados, pois ela pode ser utilizada para criar interações em chats — como no caso do ChatGPT — ou para realizar tarefas específicas, como comparar preços entre dois links e em outros sites, apresentando os resultados em uma tabela do Excel.

Ainda na avaliação do líder do Grupo Petina, a IA é capaz de coletar informações de preços em diversos sites, permitindo identificar variações de preço de maneira ágil, “Portanto, a automação do atendimento ao cliente por meio da IA pode melhorar significativamente a experiência do cliente e aumentar a satisfação”, diz Garcia.

"A inteligência artificial não está apenas revolucionando o varejo online, mas também redefine a relação entre vendedores e consumidores. Ao oferecer uma personalização precisa e relevante, estamos construindo um novo tipo de experiência que vai fidelizar cada vez mais clientes", finaliza o diretor.