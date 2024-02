Procura por vagas de Jovem Aprendiz cresce 65% em janeiro, indica pesquisa

Dados recentes, divulgados pelo Banco Nacional de Empregos (BNE), apontam que a busca por oportunidades de trabalho como Jovem Aprendiz registrou um aumento de 65% em janeiro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os números revelam um aumento significativo, com o número de currículos cadastrados na plataforma do BNE subindo de 7.431 para 12.268 durante o período em análise.

José Tortato, diretor de operações (COO) do BNE, atribui esse aumento da procura por vagas de Jovem Aprendiz no início do ano a diversos fatores. Ele destaca, por exemplo, a disponibilidade de tempo dos estudantes durante o período de férias escolares e a abertura de novas vagas por parte das empresas como impulsionadores desse crescimento. “O mercado de trabalho se mostrou mais aquecido em comparação ao final de 2023. Este aumento na atividade econômica se traduz em um aumento na demanda por mão de obra, o que gera oportunidade também para quem está começando”, diz

Além da busca por vagas de Jovem Aprendiz, o levantamento do BNE também revela outras tendências no mercado de trabalho. As profissões de auxiliar administrativo e recepcionista figuram entre as mais buscadas pelos candidatos, representando, em conjunto, 49,9% do total das 10 áreas mais procuradas em 2024. A lista das profissões mais buscadas inclui ainda estagiário, atendente, assistente administrativo, auxiliar de produção, vendedor, motorista e ajudante geral.

Uma mudança em relação ao ano anterior é a posição do motorista, que não estava entre as 10 profissões mais buscadas em 2023, enquanto o auxiliar de serviços gerais completava a lista naquele ano.

Além disso, o BNE também identificou as posições com o maior número de vagas disponíveis. Consultor de vendas, mecânico automotivo e vendedor lideram a lista, seguidos por representante comercial, auxiliar administrativo, vendedor interno, auxiliar de produção, vendedor externo, estagiário e assistente administrativo. Em comparação com o ano anterior, mecânico automotivo e assistente administrativo não estavam entre as 10 posições mais procuradas, enquanto auditor e auxiliar de serviços gerais completavam o ranking naquele período.