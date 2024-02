Número de investidores em renda fixa alcança 17,1 milhões em 2023

O número de pessoas físicas que investiram em renda fixa em 2023 cresceu 15% em 2023, na comparação com o ano anterior. Segundo levantamento divulgado pela B3 nesta quinta-feira (15/2), o total de investidores com aplicações nessa categoria passou de 14,8 milhões para 17,1 milhões.

De acordo com os dados, a maior procura por produtos de renda fixa também reflete no valor sob custódia (estoque), que saiu de R$ 1,64 trilhão para R$ 2,1 trilhões — alta de 30%. Entre os destaques estão os produtos de dívida corporativa, como debêntures, notas comerciais, CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários). Juntos, tiveram crescimento de 35% no total de investidores.

As debêntures, títulos de dívida emitidos por empresas que atuam fora dos segmentos imobiliário e financeiro, registraram um aumento de 103 mil investidores (28%), totalizando 471 mil pessoas. O saldo chegou a R$ 119,9 bilhões, o que representa alta de 24% no período.

Os CRAs cresceram 51% em número de investidores pessoas físicas (155 mil) e 42% em saldo (R$ 100 bilhões) no período analisado. Os CRIs, por sua vez, chegaram a 107 mil investidores pessoas físicas — alta de 53%. O saldo em custódia atingiu a marca de R$ 24,8 bilhões — salto de 56% — no mesmo período.

As LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) têm o maior aumento de investidores entre as aplicações de renda fixa: são 58% a mais em dezembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. O saldo é de R$ 357 bilhões, com saldo mediano de R$ 15,3 mil.

Assim como as LCIs, as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) são isentas de Imposto de Renda. O produto conta com 1.744 mil investidores, crescimento de 29% em relação a dezembro de 2022. O aumento de 37% do estoque (R$ 457,9 bilhões) reflete o desempenho positivo do setor durante os 12 meses de análise.

Entre os principais produtos de renda fixa também está o CDB (Certificado de Depósito Bancário), título emitido por bancos. São 11,7 milhões de investidores pessoas físicas, alta de 12% em relação ao mesmo período de 2022, com saldo de R$ 712,3 bilhões e saldo mediano de R$ 6 mil. Em relação ao RDB (Recibo de Depósito Bancário), houve alta de 11% no número de investidores (300 mil) e de 30% no saldo total, que alcançou o valor de R$ 33 bilhões.

Tesouro Direto

O levantamento também apresenta os números do Tesouro Direto ao fim de um ano marcado pelo lançamento de novos títulos. O programa, que democratiza o acesso aos títulos públicos, superou a marca de 2,5 milhões de investidores. O estoque cresceu 27% em relação ao fim de 2022, passando de R$ 99,6 bilhões para R$ 126,8 bilhões. O Tesouro IPCA e o Tesouro Selic são responsáveis por 75% do saldo total sob custódia.

As negociações do Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra, lançado em janeiro de 2023 pela Secretaria do Tesouro Nacional em parceria com a B3, impulsionaram os números positivos. O título possibilita ao investidor fazer um planejamento financeiro para a aposentadoria, garantindo uma renda extra mensal pelo período de 20 anos a partir da data fixada para resgate.

Metade dos investidores do Renda+ têm entre 25 e 39 anos, enquanto as pessoas a partir de 40 anos concentram 76% do saldo sob custódia. Os homens são a maioria dos investidores (65%), e as mulheres representam 35% do total. O produto fechou 2023 com estoque de R$ 1,6 bilhão.

Em outra linha, o Tesouro Educa+, voltado para rendimentos que serão utilizados para custear a educação dos filhos, também se destacou no balanço final do ano de 2023. O valor em estoque foi de R$ 152,4 milhões. A maior parcela das pessoas que investem (44%) tem entre 25 e 39 anos. Assim como no Tesouro Renda+, o Educa+ tem 76% do saldo sob custódia proveniente do público a partir dos 40 anos.

Renda variável

Na renda variável, o valor sob custódia também aumentou, passando de R$ 459 bilhões para R$ 551 bilhões, uma alta de 20%. E as pessoas físicas seguem ativas no mercado financeiro: 43% (1,6 milhão) fizeram ao menos uma operação de renda variável por mês e foram responsáveis por 14% do volume de negociação na Bolsa. A quantidade de investidores segue estável em 5 milhões.

Na soma dos ativos de renda variável e renda fixa, há um total de R$ 2,6 trilhões sob custódia na B3, aplicados por pessoas físicas. O número de investidores excluindo duplicidades é de 19,1 milhões.