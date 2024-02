Caixa Econômica Federal leiloa imóveis em todo o país; veja como participar

A Caixa Econômica Federal vai leiloar 285 imóveis em todo o Brasil, dentre apartamentos, casas, imóveis comerciais e terrenos. O leilão será realizado de maneira on-line, em duas etapas, com descontos progressivos. De acordo com o banco, os descontos podem chegar 75% com relação ao valor de mercado.

A primeira etapa está marcada para 6 de março, com redução de 40% do valor avaliado. No segundo leilão, em 15 de março, os descontos aumentam para 75%. Podem participar do processo pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas em qualquer localidade do território nacional.

Os imóveis disponíveis para leilão podem ser encontrados no site da Caixa Econômica Federal ou no site da Globo Leilões.

Como participar

O processo conta com dois métodos de compra, a depender do imóvel leiloado: "Venda On-line" e "Venda Direta On-line". Na primeira opção, o interessado deve ir até a página do imóvel desejado e fazer o seu lance. Cada empreendimento pode receber propostas de forma ilimitada até que o cronômetro não atinja 00:00 (zero). É possível consultar o maior lance registrado naquele imóvel em "Lances registrados nesta disputa". Cada proponente pode aumentar seu último lance sem cobrir o maior lance registrado por terceiros, para melhorar a classificação de sua proposta. Na Venda Direta Online, caso o cronômetro atinja o zero sem propostas, quem apresentar o primeiro lance superior ao valor mínimo de venda será considerado vencedor.

Os vencedores serão analisados e homologados em até cinco dias úteis, e o resultado da disputa será publicado no site dos Imóveis Caixa. Para realizar o pagamento, os compradores podem financiar o imóvel pela Caixa e/ou podem usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É recomendado que os compradores confiram as condições de pagamento dos lotes em que haja interesse antes de participar do leilão.

Imóveis

Segundo a Caixa, a descrição, as fotos e a área do imóvel podem não refletir a situação atual dele. "Os imóveis são vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram, ficando a cargo e ônus do proponente a realização de reformas que ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e /ou regularização documental, quando for o caso, arcando com as despesas decorrentes", afirma o banco na página de perguntas frequentes dos Imóveis Caixa.



Confira quantos imóveis estão disponíveis em cada estado:

AL (2)

BA (3)

CE (7)

ES (6)

GO (36)

MG (39)

MS (3)

MT (7)

PA (8)

PB (14)

PE (16)

PI (7)

PR (15)

RJ (19)

RN (7)

RO (2)

RS (25)

SC (12)

SE (3)

SP (52)

TO (2).