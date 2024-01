Metro quadrado para aluguel tem aumento nas principais capitais do país

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrou que o Brasil teve uma inflação acumulada de 4,62% em 2023. É a primeira vez que a meta foi cumprida desde 2020. Mas os aluguéis não têm acompanhado esse ritmo. De acordo com o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb que estudou o mercado de seis das principais capitais do país, os preços dos aluguéis aumentaram mais do que a inflação. A pesquisa mostrou que Brasília tem a terceira maior média de aluguel do país.

O valor médio do metro quadrado de um aluguel de um quarto em Brasília é de R$ 44,05/m2, ao longo do ano a variação acumulada foi de 8,26%. Para apartamento de dois e três quartos os valores médios são de R$ 40,23/m2 e R$39,64/m2, respectivamente. A variação foi um pouco superior, sendo de 9,33% para os aluguéis de dois quartos e 9,12% nos de três.

Nos últimos 12 meses, o estudo também notou os bairros que se valorizaram. Em primeiro lugar ficou os aluguéis no Setor de Clubes Esportivos Sul, com uma valorização de 20%. O preço médio do aluguel no setor é de R$ 4 mil. Logo atrás, estão os bairros Lago Norte (12,5), Taguatinga (9,4%), Sudoeste (8,8%), Asa Norte (8,5%), Asa Sul (8,2%) e Águas Claras (7,5%). A pesquisa só notou um bairro se desvalorizando ao longo do ano. O Guará teve uma queda de 0,7%.

Regiões mais caras para se morar

O preço médio do metro quadrado mais caro de Brasília é no Setor de Clubes Sul, no valor de R$ 88,8. Atrás fica a Asa Sul por R$44,3, Sudoeste R$ 43,8, Asa Norte R$43,3 e Lago Norte R$ 43.

Demais cidades do país

Os dados são com base nos aluguéis médios das cidades em 2023. Todas as cidades registraram no ano passado o maior valor médio do metro quadrado para aluguel desde o início da série da pesquisa, em 2019. O maior deles é o de São Paulo, com média de quase R$ 60.

São Paulo: R$ 59,82 — alta de 9,29%;

Brasília: R$ 42,28 — alta de 9,03%;

Rio de Janeiro: R$ 38,70 — alta de 13,63%;

Curitiba: R$ 43,02 — alta de 21,03%;

Belo Horizonte: R$ 33,38 — alta de 22,22%;

Porto Alegre: R$ 31,86 — alta de 14,62%.