Morreu, nesta quarta-feira (21/2), o economista e ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore, aos 84 anos. Ele havia sido internado para passar por uma cirurgia no sábado (17/2), mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada. O velório será no cemitério do Morumbi entre 13 e 17h desta quarta.

Um dos economistas mais respeitados do país, Pastore foi secretário da Fazenda de São Paulo entre 1979 e 1983 e presidiu o Banco Central do Brasil entre 1983 e 1985, durante o governo do então presidente João Figueiredo. O economista teve atuação nas negociações sobre a dívida extrena brasileira com o Fundo Monetário Internacional (FMI).



Ele também atuou como professor da Universidade de São Paulo, do Insper e da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, além de consultor na área de economia. Pastore formou-se em 1961, em economia, na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Em 1969, ele obteve o título de doutor em economia na mesma instituição.