A rede de chocolates Cacau Show anunciou, na terça-feira (20/2), a compra do Grupo Playcenter, pioneiro no setor de parques de diversão no Brasil. O valor da transação não foi revelado e o negócio está em análise de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Até a aprovação do órgão regulador, as estruturas continuam independentes.

O Playcenter faturou, no ano passado, cerca de R$ 100 milhões com seu parque de diversão Playcenter Family e a rede Playland. Alexandre Costa, 53 anos, fundador e CEO da Cacau Show, já demonstrava interesse no seguimento de parques de diversão e disse que há planos para abrir um novo parque temático do Playcenter em São Paulo. Segundo ele, a compra faz parte da estratégia do grupo para se transformar em um negócio de entretenimento.

"Estamos ansiosos para integrar o Grupo Playcenter à família Cacau Show, oferecendo ainda mais valor aos nossos clientes. Durante os nossos primeiros 35 anos de história, o Cacau e o chocolate sempre estiveram presentes em nossa marca e, agora [e nos próximos anos], chegou o momento de enfatizarmos ainda mais o nosso show, que agora vai além do nosso produto”, disse Costa em vídeo de anúncio publicado no Instagram.

Atualmente, a Cacau Show conta com mais de 4 mil lojas nos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais em todo o Brasil.

Grupo Playcenter

O clássico Playcenter, primeiro parque de grande porte no Brasil, foi fundado em 1973, ficava na Zona Oeste de São Paulo. Fez história ao longo de décadas, com brinquedos como splash, boomerang, banco vinking, cataclisma, turbo drop, la bamba, além de eventos como as “noites do terror", durante o período do Halloween. O parque fechou as portas em 2012, por crise financeira, deflagrada em 1999.

Atualmente, a experiência que o grupo tem mais próxima do antigo é o Playcenter Family, dentro do shopping Aricanduva, na Zona Leste.

Outras aquisições

Recentemente, a Cacau Show abriu um resort em Campos do Jordão (SP), e está construindo uma segunda unidade em Águas de Lindóia (SP). A empresa já tentou comprar outros parques temáticos - Beto Carrero World e Hopi Hari - e, no fim do ano passado, inaugurou uma montanha-russa em sua fábrica de Itapevi (SP).

Veja o vídeo de anúncio publicado pelo Alê Costa no Instagram:

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer