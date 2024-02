Confiança do comércio sobe pela 2ª vez consecutiva em fevereiro, diz CNC

Os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas pelo segundo mês consecutivo. É o que revela a nova edição do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), que registrou um aumento de 2,4% em fevereiro, marcando 109,7 pontos.

A análise, publicada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostrou, ainda, que, na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um recuo de 4,9% em fevereiro, o que representa a menor queda desde março de 2023.

O maior destaque deste mês, para os representantes do setor de comércio, foi o crescimento de 8,5%, quando comparado ao mês anterior, da confiança dos empresários em relação às condições atuais da economia.

O segundo maior avanço foi registrado no subitem de análise das condições do setor, o que, de acordo com a CNC, levou o subindicador de condições atuais a ser a principal influência da confiança do empresário.

Em 2023, o setor do comércio subiu 1,7%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi superior ao de 2022, quando o avanço foi de apenas 1%.

