IBGE: DF tem a maior renda per capita do Brasil; Maranhão tem a menor

A renda domiciliar per capita nominal mensal ficou em R$ 1.893 no Brasil em 2023, segundo cálculos com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quarta-feira (28/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro ponto que a pesquisa mostrou foi que no ano de 2023, a renda domiciliar per capita mais alta foi registrada no Distrito Federal, de R$ 3.357, enquanto a mais baixa era a do Maranhão, R$ 945. Já em São Paulo, a renda per capita nominal alcançou R$ 2.492. No Rio de Janeiro, o rendimento ficou em R$ 2.367, e em Minas Gerais, R$ 1.918.

De acordo com o economista e professor do Ibmec Gilberto Braga, o rendimento domiciliar per capita do Distrito Federal é explicado pelo grande contingente de funcionários públicos na capital federal, que conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada.

“Nas demais cidades, a gente vê um peso relativo bastante grande do salário mínimo, que ainda é utilizado como principal referência de remuneração. Quando você pensa em funcionalismo público, os (rendimentos dos) cargos concursados tendem a partir já de um valor superior ao salário mínimo, e isso puxa a média do Distrito Federal para cima”, explica o economista.

As informações são divulgadas pelo IBGE conforme determinação da Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

*Com informações de agências



Saiba Mais Economia Saiba como fazer o salário mínimo render

Saiba como fazer o salário mínimo render Economia Número de investidores em renda fixa alcança 17,1 milhões em 2023

Número de investidores em renda fixa alcança 17,1 milhões em 2023 Economia Desigualdade de renda é tema de debate no G20