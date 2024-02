Saiba como fazer o salário mínimo render

A partir deste mês começa a cair R$ 92,00 a mais na conta dos trabalhadores que ganham um salário mínimo. O valor do mínimo passou a R$ 1.412 no mês trabalhado em janeiro, contra R$ R$ 1.320 do ano passado. São beneficiados com o aumento empregados do setor privado e público com carteira assinada, inclusive os trabalhadores domésticos.Além de servidores públicos, aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para quem não precisa usar essa diferença para pagar despesas, uma dica é multiplicá-la. O professor e especialista em investimentos e finanças pessoais, Renan Diego, recorda que, com o valor, já se pode dar os primeiros passos na bolsa de valores. “É preciso deixar de lado os pensamentos limitantes de que investir é só para quem tem muito dinheiro ou é especialista no assunto. Com apenas R$ 92,00, você pode começar a investir em ações e caminhar rumo a sua tão sonhada independência financeira.

O primeiro passo é criar uma conta em alguma corretora”,orienta Renan Diego. Para o especialista, é preciso começar a investir de forma consciente. “Como estamos falando de R$ 92,00, recomendo investir em ações ou em Fundos Imobiliários (FIIs).Ele explica que os Fundos Imobiliários são menos voláteis e oferecem retornos mais estáveis.

Já o educador financeiro Elder Efrain, diz que o primeiro passo para se conseguir investir é se organizar. Ele conta que, colocando os números em ordem, é possível fazer o dinheiro render, independentemente da renda. “A questão não é apenas na quantia que se recebe, mas sim na maneira como se gasta. Já acompanhei casos de indivíduos que ganhavam menos de um saláriomínimo e conseguiram constituir reservas suficientes para sustentar seu padrão de vida por longos períodos. Ao mesmo tempo, também houve situações de pessoas com salários elevados que enfrentavam endividamento”, alerta Elder Efrain.