IGP-M registra nova deflação na 1ª prévia de março, diz FGV

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,54% na primeira prévia do mês de março e intensificou o movimento de deflação do indicador calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Divulgado nesta segunda-feira (11/3), o indicador apresentou uma queda maior na comparação com a mesma leitura do mês de fevereiro, quando a inflação foi de 0,44%.

O IGP-M é calculado a partir de outros três índices de preços: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) subiu 0,87% em março, após regredir 0,73% em fevereiro; o Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-M) caiu 0,10%, ante alta de 0,29% do mês anterior; e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), por sua vez, inflacionou 0,35%, após uma alta de 0,25%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro