Lula diz que não existe explicação para alta taxa de juros: "Teimosia"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela alta da taxa dos juros, a Selic, que está em 11,25%. Segundo o chefe do Executivo, "não existe nenhuma explicação" para isso.

"Não tem nenhuma explicação os juros da taxa Selic estarem a 11,25%. Não existe nenhuma explicação econômica. Não existe nenhuma explicação inflacionária. Não existe nada a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros. Eu sei que o Haddad sofre com isso, eu sei que os empresários todos sofrem com isso, eu sei que a sociedade brasileira tem uma expectativa muito grande", disse em entrevista ao SBT Brasil.

"Porque, quando este cidadão deixar o Banco Central, ele vai ter que medir o que ele fez para este país. Na verdade, o que ele está fazendo neste instante é contribuir para o atraso do crescimento econômico deste país. Ele está contribuindo para que o povo fique mais tempo esperando a oportunidade de trabalhar e ganhar um pouco mais de um salário", emendou.



Lula disse ainda que é preciso ter "paciência" e aguardar o fim do mandato de Campos Neto, em dezembro de 2024.

"Vamos ter paciência, na expectativa de que não se faça mais bobagem e que se vá reduzindo a taxa de juros para que a gente possa sonhar em ter política de crédito para pequenas e médias empresas, para pequenos e médios indivíduos, para cooperativa, para que a economia possa deslanchar", disse.