Lula e Zema participam juntos de inauguração de fábrica de fertilizantes

Serra do Salitre (MG) - No estacionamento do complexo industrial da Eurochem, em Serra do Salitre (380km de Belo Horizonte), uma enorme tenda climatizada foi montada para receber, hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do estado, Romeu Zema, ministros e secretários estaduais. A multinacional, com sede na Suíça, inaugura oficialmente a planta de produção de fertilizantes à base de fosfato, extraído da mina que fica ao lado das unidades industriais. O insumo é fundamental para o agronegócio brasileiro, ainda muito dependente das importações.

A região em que a planta industrial está instalada, no Triângulo Mineiro, é berço do governador, que nasceu em Araxá. Em campo oposto ao do presidente no espectro ideológico, o encontro de hoje é mais um movimento de aproximação institucional do governador com o governo federal. Para o presidente Lula, mais uma ponte com o setor do agronegócio, ainda muito dependente das importações de fertilizantes e com forte viés antipetista.

O peso que Brasília dá a esse investimento pode ser medido pela lista de autoridades que acompanharão o presidente. Estarão em Serra do Salitre o vice-presidente Gerando Alckmin e os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro; e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A planta industrial começa a operar de forma integrada ainda neste mês. A meta é atingir a produção de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano, o que corresponde a cerca de 15% da produção total brasileira, que gira em torno de 6 milhões ton/ano. Mesmo assim, o volume ainda é pequeno diante da necessidade do agronegócio brasileiro, que importa 85% dos fertilizantes que utiliza na lavoura. A Rússia - maior exportador mundial - enfrenta uma série de embargos econômicos e restrições de transporte por causa da invasão à Ucrânia, o que desequilibrou a oferta global do produto.

Por isso, para o Planalto, a inauguração da fábrica ganha mais uma camada de interesse estratégico, que é a redução da dependência externa de um setor que é o carro-chefe da economia brasileira. O Ministério do Desenvolvimento gerencia o Plano Nacional de Fertilizantes, considerado prioritário para o governo, que visa elaborar e executar políticas de estímulo à produção nacional do insumo.

A indústria

A mina a céu aberto de rocha fosfática em Serra do Salitre foi comprada da norueguesa Yara pela Eurochem, em 2022, com uma extração de 400 mil ton/ano do insumo. A multinacional ampliou a planta para ofertar fertilizantes granulados, que é o produto final vendido aos agricultores, já combinado com potássio e nitrogênio. Seus executivos asseguram que a mineradora cumpre todas normas de proteção socioambiental.

"Nosso processo de licenciamento foi muito correto, correu regularmente e de forma bastante pacífica. Buscamos cumprir as obrigações com órgãos ambientais baseados nas melhores experiências que temos no Brasil e no exterior", explicou ao Correio a vice-presidente Jurídica e de Desenvolvimento Corporativo da Eurochem, Marissol Sapatel.

Como exemplo de sustentabilidade, ela cita o reúso da água em um circuito fechado, sem descartes que possam afetar os recursos naturais. A unidade também gera parte da energia elétrica que utiliza em sua própria atividade.

Empregos

O empreendimento deve gerar 1,5 mil empregos diretos e indiretos na região, que já sente os impactos da operação industrial. Serra do Salitre, por exemplo, não tinha hotel. Agora tem um, profissionalizado, que, mesmo assim, não atende às necessidades da mineradora. Diante da demanda, hotéis e pousadas das vizinhas Patrocínio e Araxá também se adaptaram para receber executivos, técnicos, representantes comerciais e convidados da empresa. Moradores da região foram contratados para prestar serviços de transporte e manutenção. Para o trabalho na operação industrial, 176 jovens da região foram treinados em parceria com o Senai e 134 já estão incorporados ao quadro funcional.

Foi preciso, ainda, ajudar a prefeitura de Serra do Salitre a ampliar alguns serviços públicos essenciais. O hospital municipal recebeu da companhia cerca de R$ 1 milhão em equipamentos, o que permitiu instalar uma unidade de terapia intensiva (UTI) no local, serviço que não existia no município.

*O repórter viajou a Serra do Salitre a convite da Eurochem