Governo indica nomes para Conselho de Administração da Petrobras

A Petrobras recebeu indicações da União e de acionistas minoritários para as eleições do Conselho de Administração da empresa. O comunicado, divulgado na noite de quarta-feira (20/3), informou que as eleições que vão definir as escolhas ocorrerão em 25 de abril. A definição ocorre em meio a polêmicas sobre o pagamento de dividendos extraordinários a quem tem papéis da empresa.



Principal acionista da petroleira, a União indicou oito nomes, entre eles Pietro Abramo Sampaio Mendes para a presidência do Conselho; Jean Paul Prates, que já exerce o cargo de presidente-executivo da empresa; e Rafael Dubeux, atual secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda.

Ao todo, o governo tem seis das 11 cadeiras do colegiado. Outros nomes indicados foram Benjamin Alves Rabello Filho, Bruno Moretti, Ivanyra Maura de Medeiros Correia, Renato Campos Galuppo e Vitor Saback.

Os acionistas minoritários indicaram, caso seja adotado o voto múltiplo, José João Abdalla Filho e Marcelo Gasparino da Silva. Já em eleições em separado, os minoritários indicaram Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis e Aristóteles Nogueira Filho. Os empregados da Petrobras ainda elegeram para o conselho Rosangela Buzanelli Torres, que será referendada na assembleia.

Comitê de Elegibilidade

As políticas de governança internas da empresa determinam que as indicações devem ser submetidas ao Comitê de Elegibilidade. O nome de Prates e outros executivos que fazem empresa já tiveram enquadramento aprovado. “O conselho de administração, sem a participação dos respectivos membros do conselho na análise de seus próprios nomes, por unanimidade, acolheu e acompanhou integralmente as análises”, informou o comunicado.