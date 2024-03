Lula atende pedido e Fazenda terá cadeira no Conselho da Petrobras

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou, nesta terça-feira (12/3), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acatou pedido do Ministério da Fazenda para ter um assento no Conselho da Petrobras. Segundo Costa, o governo fará um rodízio nos conselhos não somente da petroleira, mas de outras estatais também, para "oxigenar" as empresas.

O chefe da Casa Civil conversou com jornalistas após evento no Palácio do Planalto, que anunciou a construção de 100 novos institutos federais.

"A Fazenda pediu uma representação, e o presidente atendeu que vai ter uma representação da Fazenda no Conselho [da Petrobras]", comentou o ministro. Ele disse ainda que caberá a Lula decidir quem será retirado do Conselho para abrir espaço, mas destacou que a pessoa poderá ser remanejada para outra função.

"Este rodízio nós vamos fazer em outros lugares. Rodízios de pessoas de um conselho para outro, até para oxigenar os conselhos das estatais. Não é exclusivo da Petrobras", afirmou Rui Costa. O martelo foi batido em reunião ontem (11) entre Lula, o ministro da Casa Civil, Haddad e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

A janela para mudança no Conselho será em 25 de abril. O representante da Fazenda deve ser indicado pelo Ministério de Minas e Energia, e votado pelos conselheiros da estatal.

Dividendos da Petrobras

A mudança no Conselho ocorre em meio à polêmica sobe a divisão dos dividendos da Petrobras. Na semana passada, a estatal decidiu não pagar os dividendos extraordinários aos acionistas, o que levou a uma queda de R$ 55 bilhões em um dia no valor de mercado da empresa.