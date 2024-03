Investimento bilionário promete expansão do aeroporto de Congonhas, em SP

Com uma movimentação de mais de 22 milhões de passageiros no ano passado, o Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo, receberá novos investimentos da Aena, concessionária que administra o terminal desde 2022. O valor de R$ 2 bilhões será utilizado para a construção de um novo terminal que deverá expandir a movimentação de um dos aeroportos mais estratégicos do país.

“É um aeroporto muito mais conectado com o que há de mais moderno no mundo hoje”, disse o diretor executivo do Aeroporto de Congonhas, Kleber Meira, durante o lançamento da novidade. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (25/3) e contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Capacidade

O Aeroporto de Congonhas é o sétimo mais movimentado da América Latina e o segundo colocado no Brasil, com cerca de 22 milhões de passageiros anuais. Além disso, é o terceiro mais conectado domesticamente de todo o subcontinente, com mais de 65 rotas nacionais.

Com o investimento, a expectativa é receber até 29,5 milhões de passageiros ao ano. Também haverá expansão da área de embarque e desembarque, que dobrará de tamanho, chegando a 105 mil m². O novo terminal será utilizado como área de embarque, enquanto que o atual será apenas para desembarques.

Voos internacionais

A modernização do aeródromo também conta com a adoção de cartões de embarque reversíveis que, de acordo com a concessionária, serão capazes de acomodar voos internacionais de acordo com a demanda das companhias aéreas.

Atualmente, o aeroporto não opera voos para fora do Brasil, devido à necessidade do aumento de passagens domésticas e pela falta de espaço necessário. No passado, Congonhas já operou voos diretos regulares ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires.

Áreas VIP

O projeto anunciado hoje também prevê a construção de novas salas VIP. Também haverá uma área comercial com 20 mil m², com mais lojas, restaurantes e lanchonetes, além de locais para escritórios e salas empresariais.

Segundo a Aena, o projeto deve ser finalizado em 2028. Até esse prazo, a concessionária promete outras melhorias, como a ampliação da sala de embarque remoto, a revitalização da fachada do terminal atual e um reordenamento das vias e meios-fios.

Além de Congonhas, a Aena controla outros 16 aeroportos espalhados pelo país. A concessionária de origem espanhola está presente nos estados de Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Sergipe.