Desemprego sobe a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro

A taxa de desemprego no Brasil registrou alta de 0,3 ponto percentual no trimestre encerrado em fevereiro, ficando em 7,8%. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (28/3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi a primeira alta desde o trimestre móvel encerrado em abril de 2023.

Com os resultados, o número absoluto de desocupados cresceu 4,1%, atingindo 8,5 milhões de pessoas. Apesar da alta, essa taxa ainda está abaixo da que foi registrada no mesmo trimestre móvel do ano passado, que estava em 8,6%.

O número de pessoas em busca de trabalho chegou a 8,5 milhões de pessoas, com alta de 4,1% na comparação trimestral, o que equivale a mais 332 mil pessoas buscando uma ocupação. Mesmo crescendo, o número de desocupados ainda ficou 7,5% abaixo do que fora registrado no mesmo trimestre móvel de 2023.

A alta na taxa de desocupação se deveu especificamente ao aumento da procura por trabalho, o número de pessoas que estavam trabalhando no país se manteve nos 100,2 milhões, sem apresentar variação estatisticamente significativa na comparação trimestral.

Segundo a coordenadora de Pesquisas Domiciliares do IBGE, Adriana Beringuy, a alta na taxa de desocupação se deu especificamente ao aumento da procura por trabalho.“O aumento da taxa de desocupação nessa época do ano está associado ao retorno de pessoas que, eventualmente, tinham interrompido a sua busca por trabalho em dezembro e voltaram a procurar uma ocupação nos meses iniciais do ano seguinte”, observou.

Além disso, a pesquisadora ainda afirmou que em início de ano, há um processo de dispensas de temporários e de redução de velocidade da atividade econômica. “Isso dificulta a reabsorção dos trabalhadores no mercado de trabalho. Mas comparando com o panorama de um ano atrás, o cenário ainda é de expansão”, avaliou.

Rendimento segue em alta

O rendimento médio das pessoas ocupadas chegou a R$ 3.110, uma alta de 1,1% no trimestre e de 4,3% na comparação anual. Já a massa de rendimento real habitual foi estimada em R$ 307,3 bilhões, mais um recorde da série histórica do IBGE. O resultado teve variação inexpressiva frente ao trimestre anterior, e cresceu 6,7% na comparação anual.