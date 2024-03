Desenrola é prorrogado mais uma vez e segue até o dia 20 de maio

O governo federal publicou uma medida provisória que prorroga o Programa Desenrola Brasil, em vigor desde julho do ano passado. A nova data estipulada para o fim do programa de renegociação de dívidas para inadimplentes é o dia 20 de maio. A MP deve ser publicada na edição desta quinta-feira (27/3) do Diário Oficial da União (DOU).

A princípio, a conclusão do programa era prevista para o fim de dezembro, mas foi prorrogada para o dia 31 de março, próximo domingo. Pela segunda vez, a data para o encerramento do Desenrola foi alterada. Segundo o governo, a prorrogação é justificada pelo aumento da procura para a renegociação das dívidas, após a unificação do aplicativo do programa com o de bancos, do Serasa Limpa Nome e o Caixa Tem.

Apesar disso, a nova data vale apenas para quem pertence à Faixa 1 do Desenrola (pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico e a dívidas de até R$ 20 mil). Para essa categoria, as renegociações começaram em outubro — três meses após o início oficial do programa.

Os dados mais recentes do Ministério da Fazenda revelam que o Desenrola Brasil já beneficiou cerca de 14 milhões de pessoas. O valor total das renegociações alcançou R$ 50 bilhões, nas faixas 1 e 2. Os descontos médios são de 83%, podendo chegar a 96% em alguns casos, mediante pagamento à vista ou parcelado sem entrada, e com até 60 meses para pagar.