Avança na CLDF projeto que reduz tempo de decisão do GDF em benefícios fiscais

A Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), aprovou o projeto de lei 3029/2022, que reduz de 90 para 30 dias o prazo para que o Governo do Distrito Federal (GDF) decida sobre os pedidos de benefícios fiscais de caráter não geral. O projeto, do deputado Roosevelt Vilela (PL-DF), foi aprovado em reunião na manhã desta quinta-feira (11/4).

O projeto, altera a lei 4567/2011, que trata sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário do DF. O texto proposto determina que a decisão do GDF deverá ser proferida, de maneira detalhada, no prazo de até 30 dias, contados do recebimento do pedido pelo setor responsável para análise.

De acordo com Roosevelt, o prazo de 90 dias é excessivo e que os cidadãos têm dificuldade em obter a análise de seus requerimentos, motivos pelos quais, segundo ele, o prazo deve ser reduzido para 30 dias. O relator, deputado Ricardo Vale (PT), reforça a necessidade de redução do prazo, segundo ele, o Estado também precisa organizar-se para responder às demandas da cidadania com a mesma celeridade que exige para o cidadão.



Já aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o projeto segue agora para análise das comissões de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) e Constituição e Justiça (CCJ).



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Economia Servidores do Banco Central fazem críticas contra autonomia financeira

Servidores do Banco Central fazem críticas contra autonomia financeira Economia Comissão parlamentar da UE expressa "frustração" por falta de acordo UE-Mercosul

Comissão parlamentar da UE expressa "frustração" por falta de acordo UE-Mercosul Economia EPR arremata concessão de trecho da BR-040 em MG com desconto de 11,21% sobre valor do pedágio