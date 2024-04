Lula visita frigorífico da JBS e celebra novas exportações à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta sexta-feira (12/4), uma fábrica da produtora multinacional de alimentos JBS em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, houve um ato em comemoração à habilitação de novos frigoríficos autorizados a exportar para a China. A planta em questão enviou para o país asiático o primeiro lote de carne produzidos pelos novos frigoríficos, habilitados em março.

O governo estima que, somados aos 106 frigoríficos que já negociavam com a China, eles contribuirão com uma alta de R$ 10 bilhões na balança comercial brasileira nos próximos 12 meses. “É uma alegria estar de volta ao Mato Grosso do Sul para a habilitação dos 38 frigoríficos para exportação de carne brasileira para a China. É uma homenagem ao país chinês a gente entregar carnes de qualidade, abrindo novos mercados e gerando empregos no Brasil”, disse o petista.

Segundo o presidente, hoje, o fluxo de exportação e importação já ultrapassa US$ 560 bilhões e o país tem potencial para, em mais 10 anos, chegar a US$ 1 trilhão em comércio exterior. “Nós temos capacidade de vender, capacidade de produzir, qualidade e produtividade e temos mercado para consumir também.”

A China é principal parceiro comercial do Brasil. Em 2023, as exportações para o país asiático ultrapassaram a barreira dos US$ 104 bilhões. Esse é o maior valor exportado pelo Brasil para um só país na história, de acordo com o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Lula afirmou ainda que o embarque simboliza o “primeiro contêiner de carne de qualidade para a China”. “Antes, a China também era muito pobre e comprava só carne de terceira. Mas a carne que eles estão comprando agora é carne de qualidade, é aquela que a gente quer comer e gosta. E quanto mais qualidade a gente tiver, mais a gente vai exportar”, declarou.

Participaram do evento o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).