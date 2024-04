Presidente do BAD pede a Lula cooperação em saúde e agricultura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (23/4) com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira (23/4) com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, no Palácio do Planalto. O encontro tratou especialmente de parcerias entre o Brasil e o BAD para estimular o desenvolvimento tecnológico da agricultura e da saúde na África, além da entrada brasileira no Compacto Lusófono — um acordo pelo desenvolvimento do setor privado nos países de língua portuguesa.

Em coletiva de imprensa após o encontro, Adesina destacou a proximidade entre o Brasil e os países africanos, e elogiou a atuação de Lula no combate da fome e da pobreza.

“O Brasil anda muito próximo à África, e o presidente Lula, em particular, é um campeão de tudo o que tem a ver com alimentar as pessoas, com combater a pobreza”, afirmou o presidente do BAD. “A conversa foi excelente”, acrescentou. O Brasil aderiu ao Banco em 1982.

Na agricultura, Adesina contou que a África busca novas tecnologias para alimentar sua população, e que o Brasil é a grande potência agrícola do mundo. “Falei com o presidente sobre uma parceria entre o governo do Brasil, com a Embrapa, e a África, para aprendermos com a transformação dos cerrados brasileiros”, contou.

Na saúde, Adesina sugeriu que o Brasil auxilie a África no desenvolvimento da indústria farmacêutica, citando a participação da Fiocruz e do Instituto Butantã. Além da transferência de tecnologia, a ideia é criar um complexo farmacêutico no continente africano, em parceria com o Brasil. “Para que possamos aprender com o que o Brasil fez e tem feito”, disse. Segundo Adesina, Lula se mostrou receptivo às sugestões. O presidente não comentou o encontro.

Compacto Lusófono

O presidente do BAD está no Brasil desde segunda-feira (22) para uma série de compromissos. Ao lado da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ele assinou a entrada oficial do Brasil no Compacto Lusófono, um acordo liderado pelo banco que pode aumentar as oportunidades de entrada das empresas brasileiras na África, em países de língua portuguesa.

Já o presidente Lula, após o encontro com Adesina, recebeu a chanceler da África do Sul, Naledi Pandor, também no Planalto.