Airbnb lança nova categoria para hospedagens em locais icônicos

A plataforma de hospedagem Airbnb decidiu ampliar a estratégia comercial, com o anúncio de uma nova categoria lançada aos usuários. Com o propósito de se tornar a maior plataforma global, a empresa vai permitir hospedagens em locais emblemáticos como a sala do relógio do Museu de Artes de Paris, o d'Orsay, e o Museu da Ferrari, em Maranello, na Itália. A parceria selada com a Disney também pretende proporcionar ambientes inspirados na cultura pop. O Brasil deve entrar para a lista em breve.

A nova modalidade, anunciada pelo co-fundador e CEO, Brian Chesky, na quarta-feira (1º/5), permite experiências em diferentes locais do mundo e pretende transformar a experiência em viajar. A parceria selada com a Disney permitirá aos usuários a possibilidade de passar a noite em ambientes inspirados nos filmes e séries da companhia. Alguns exemplos são: uma mansão inspirada na série X-Men 97, em Westchester, Nova York, e uma casa inspirada na animação UP, altas aventuras, em Abiquiu, no Novo México.









Essa categoria foi pensada para ser uma experiência de grande relevância cultural. Segundo o CEO, a estratégia coloca a empresa no caminho para mais de 1 bilhão de hóspedes anuais até 2028.

"Há 10 anos, nunca sonhávamos no que o Airbnb poderia se tornar. Na verdade, as pessoas achavam que a ideia de estranhos ficarem na casa uns dos outros era uma loucura. Hoje, milhões de pessoas todas as noites fazem exatamente isso. Mas queremos ir mais longe, apoiando e expandindo a nossa comunidade para que, dentro de 10 anos, mais de mil milhões de pessoas por ano experimentem os benefícios das viagens mágicas na Airbnb”, disse Brian.

Entretanto, não será fácil se hospedar nesses locais emblemáticos. Os interessados deverão preencher um formulário no site da empresa, explicando o motivo do porque deseja se hospedar em um desses locais e, o Airbnb vai escolher 4 mil pessoas para a experiência ao longo do ano.

A empresa ainda não divulgou os preços das atrações.

