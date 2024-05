Anote 5 dicas para contratar bons profissionais

Recrutar profissionais de qualidade é vital para qualquer organização que almeje crescimento e sucesso no futuro. Atualmente, a sociedade vive um cenário extremamente competitivo em que atrair talentos qualificados não é uma tarefa fácil, mas, por outro lado, se trata de algo indispensável para abrir as portas para a qualidade e a eficiência no trabalho.

Por isso, confira, a seguir, algumas dicas de como realizar a melhor seleção!

1. Defina o perfil do candidato desejado

Antes de começar as entrevistas, é essencial entender quais são as habilidades, as experiências e as personalidades ideais para o cargo e cultura da empresa. "Devemos sempre lembrar que ter um ideal estruturado é uma necessidade, não uma opção", comenta Angélica Rabello, gestora de Projetos e Estrategista de Negócios.

2. Utilize múltiplos canais de recrutamento

Para ampliar a busca e torná-la mais eficaz, utilize uma ampla gama de canais de recrutamento. Busque profissionais em sites de emprego, redes sociais, a partir de indicação de funcionários, feiras de carreira e agências de recrutamento.

Elaborar uma boa descrição da vaga é fundamental para atrair os candidatos certos (Imagem: SOMKID THONGDEE | Shutterstock)

3. Elabore uma descrição do cargo atraente e precisa

Uma descrição clara e bem elaborada é fundamental para atrair os candidatos certos. Deve-se destacar os aspectos mais importantes da vaga e da empresa, além de especificar claramente as responsabilidades e os requisitos para o cargo.

4. Realize uma triagem eficaz dos currículos

Investir tempo na triagem cuidadosa dos currículos pode ajudar a identificar os candidatos mais promissores já no início da seleção. Procure por profissionais com experiências relevantes, realizações significativas e uma boa adaptação ao perfil desejado.

5. Conduza boas entrevistas

As entrevistas são uma oportunidade para conhecer os candidatos e avaliar não só suas habilidades técnicas, mas também sua personalidade, motivação e ajuste à cultura da empresa. Utilize perguntas comportamentais e cenários hipotéticos para perceber como reagem a desafios e situações reais do trabalho.