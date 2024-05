Puxada por medicamentos e alimentos, inflação sobe 0,38% em abril

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, apresentou alta de 0,38% em abril. Segundo os dados, divulgados nesta sexta-feira (10/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve uma aceleração em comparação a março, quando os preços subiram 0,16%.

O resultado ainda é menor do que a inflação registrada em abril de 2023, quando a variação foi de 0,61%. No ano, a inflação acumula alta de 1,80% e nos últimos 12 meses, de 3,69%, abaixo dos 3,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.



A alta foi disseminada, sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta de preços. Os vilões da inflação no mês passado foram os grupos de saúde e cuidados pessoais, com alta de 1,16%, e de alimentação e bebidas, cujos preços subiram 0,70%.



Houve um grande impacto dos produtos farmacêuticos (2,84%), em decorrência do reajuste de até 4,5% autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a partir de 31 de março.



A alimentação no domicílio, por sua vez, acelerou 0,81% em abril, ante 0,59% no mês anterior. Mamão, cebola, tomate e café moído apresentaram as altas mais expressivas, provocadas pela menor oferta desses produtos em abril. “Fenômenos climáticos ocorridos no fim de 2023 e no começo de 2024 afetaram a produção”, observou o gerente da pesquisa, André Almeida.

Gasolina tem maior impacto

Após variação negativa no mês passado, o grupo de transportes teve alta de 0,14%, com os subitens de maior impacto positivo e maior impacto negativo no índice de abril, de modo que eles acabaram se anulando. Houve queda de 12,09% nas passagens aéreas.



No que se refere aos combustíveis, somente gás veicular (-0,51%) teve diminuição de preços. Etanol (4,56%), gasolina (1,50%) e óleo diesel (0,32%) registraram altas. A gasolina foi o subitem com maior impacto positivo no índice de abril.



Saiba Mais Economia BID disponibilizará R$ 5,5 bi para a reconstrução da infraestrutura no RS

BID disponibilizará R$ 5,5 bi para a reconstrução da infraestrutura no RS Economia Parceira da Shein no Brasil, Coteminas entra em recuperação judicial

Parceira da Shein no Brasil, Coteminas entra em recuperação judicial Economia Voos comerciais para Porto Alegre serão distribuídos pelo interior do estado

Voos comerciais para Porto Alegre serão distribuídos pelo interior do estado Economia Lucro líquido do BNDES tem alta de 59% e chega a R$ 2,7 bilhões

Lucro líquido do BNDES tem alta de 59% e chega a R$ 2,7 bilhões Economia Após longo debate, sai consenso sobre desoneração da folha de pagamentos

Após longo debate, sai consenso sobre desoneração da folha de pagamentos Economia Após reunião do Copom, analistas temem a volta do petismo ao Banco Central