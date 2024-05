Voos comerciais para Porto Alegre serão distribuídos pelo interior do estado

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quinta-feira (9/5) um conjunto de medidas e ações de crédito ao Rio Grande do Sul. Além disso, foi anunciado um plano emergencial de voos regionais, que visa a retomada das operações comerciais na região.

De acordo com o ministro, o novo plano será dividido em etapas. Na primeira fase, o objetivo é ofertar até 116 voos semanais nas bases aéreas localizadas no interior do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Estão envolvidas nessa fase as bases de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Canoas, no Rio Grande do Sul; e Florianópolis (SC) e Jaguaruna, em Santa Catarina.

A estratégia do governo federal é ampliar, na primeira fase, a capacidade dos aeroportos da região para um total de 13 mil passageiros. A partir de amanhã (10), as companhias aéreas disponibilizarão, em seus sites, os trechos que serão ofertados neste primeiro momento. Ainda de acordo com o ministro, a Azul Linhas Aéreas já confirmou voos diretos do Rio Grande do Sul a partir de São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Campinas e Curitiba.

A Fraport — empresa responsável pela administração do Aeroporto de Porto Alegre Salgado Filho (POA) — vai passar a gerenciar a logística do terminal de Canoas. Os demais aeroportos vão ser operados pelo governo do estado e pela Infraero.

A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, ressaltou que a oferta de voos com destino ou origem no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina levará em conta os aspectos sociais e financeiros da população. Diante disso, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já autorizou a isenção de impostos para voos comerciais durante essa fase emergencial.

Mais cedo, antes do anúncio oficial, o ministro Costa Filho esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir sobre as medidas, que tiveram o aval do chefe do Executivo. O Aeroporto Salgado Filho está fechado desde o dia 3 de maio, devido às inundações que tomaram conta do terminal. A reabertura do aeroporto está prevista para o fim de maio.

A partir desta sexta-feira (10), a Base Aérea de Canoas, localizada a cerca de 20 km de Porto Alegre, passará a operar voos comerciais. A base também iniciará a repatriação de gaúchos que ficaram isolados. A operação iniciou na última quarta, com o primeiro voo humanitário na base, organizada pela Força Aérea Brasileira (FAB), com os mantimentos arrecadados para a cidade de Canoas.