Mudança de endereço vai permitir 15% de economia no Ministério dos Direitos Humanos

Nova sede do Ministério dos Direitos Humanos será no Setor de Autarquias, em Brasília - (crédito: divulgação)

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania será alocado em novo endereço na capital federal. A mudança ocorre para gerar economia nos cofres públicos. De acordo com a pasta, a mudança no local da sede vai proporcionar economia de 15% aos cofres públicos.

O governo informou que a economia da ordem de aproximadamente R$ 700 mil anuais será possibilitada pela transferência dos servidores e colaboradores do Edifício Parque Cidade Corporate para o Multi Brasil, localizado na Quadra 3 do Setor de Autarquias Sul. No local, funcionarão todas as secretarias nacionais da Pasta.



O ministério destacou que com a alteração no endereço, no novo espaço haverá a ampliação de área física de cerca de 1.350 m², "o que proporciona a acomodação de mais 150 colaboradores no novo prédio, passando das atuais 441, na sede anterior, para 592 estações de trabalho".

Além do novo espaço no Setor de Autarquias Sul, a pasta também funciona em dois andares do Bloco A da Esplanada dos Ministérios. O novo prédio das secretarias nacionais será compartilhado com a Controladoria-Geral da União. "O local preza pelo cuidado com as pessoas, com instalações ambientalmente sustentáveis, além de maior acessibilidade para os funcionários e pessoas atendidas", destacou o ministério, em nota.