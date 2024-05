Felipe Neto publica lista de pessoas que perderam para ele na Justiça

O influenciador Felipe Neto publicou nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (13/5), uma lista com os nomes de pessoas que perderam para ele na Justiça. Segundo ele, na lista estão pessoas que falaram mentiras sobre ele. O influenciador ainda chamou os desafetos de "turma corajosa" e disse que eles falavam que jamais perderiam porque "só falavam a verdade". Na lista estão nomes como o pastor Silas Malafaia e o empresário Luciano Hang.

Felipe Neto usou a lista como resposta para as pessoas que estão o atacando pelas doações que está fazendo para o Rio Grande do Sul. "Toda essa galera que está agora repetindo mentiras ao meu respeito, seja revivendo coisas do passado ou falado atrocidades criminosas sobre mim, como que eu teria superfaturado purificadores, ou qualquer outra alegação criminosa ao meu respeito, todas essas pessoas serão processadas, tanto na esfera civil como na criminal, que é bem pior", disse.

É muito importante q vc compartilhe esse vídeo e envie para qlq pessoa q vc tenha visto espalhando fakenews a meu respeito.



Precisamos contar a verdade e continuar ajudando! pic.twitter.com/ssmlsjf2X1 — Felipe Neto ???? (@felipeneto) May 13, 2024

Na semana passada, Felipe Neto disse que "bolsonaristas" estariam denunciando o pix que ele tinha criado para arrecadar dinheiro para a compra de purificadores de água para o Rio Grande do Sul. "Teve vídeo de bolsonaristas me xingando, falando que eu iria roubar o dinheiro e começaram a me denunciar. E vários bancos, quando tentavam doar, passaram a avisar: 'cuidado, pode ser golpe, esse contato foi denunciado por suspeita de fraude", disse.