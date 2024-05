Governo libera mais de R$ 580 milhões em emendas para Rio Grande do Sul

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (6/5) a liberação de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais para ajudar no combate à calamidade no Rio Grande do Sul, causada pelas enchentes. A maior parte do valor, R$ 538 milhões, será destinada à Saúde. O restante será aplicado em áreas como Cidades, Educação, Justiça e Segurança Pública, Desenvolvimento Regional, entre outras.

O anúncio foi feito pela comitiva ministerial que está no estado, durante sessão da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, pela manhã. Há ainda a possibilidade de outros R$ 448 milhões em emendas especiais serem liberados, e outros R$ 83 milhões em emendas de bancada para a Saúde.

“Só na Saúde, liberamos nesta reunião cerca de R$ 614 milhões em pagamentos de emendas individuais e de bancada. Não vamos deixar faltar o dinheiro necessário para que cada tijolo que foi levado pela chuva possa ser recolocado”, declarou o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Escritório de monitoramento

Além de Pimenta, os ministros Nísia Trindade (Saúde), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Renan Filho (Transportes) ainda estão no estado e acompanham as ações de combate à calamidade pelo governo federal.

Durante a tarde, a comitiva participou da inauguração de um escritório para monitorar a situação na capital gaúcha.