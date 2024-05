Tebet: tragédia no RS deve causar retração no PIB, mas economia vai se recuperar

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira (23/5) que espera uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo trimestre, devido à tragédia no Rio Grande do Sul. No entanto, segundo ela, a economia deve se recuperar até o fim do ano com a adoção de estímulos pelo governo.

“É natural que aconteça, a economia do Rio Grande do Sul está paralisada, mas, com a quantidade de estímulos que estamos fazendo, dentro do limite", disse durante participação no Abdib Fórum 2024 Infraestrutura: bases para a neoindustrialização e desenvolvimento sustentável, que ocorre no Brasil 21, em Brasília. O evento é realizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

“Vamos fiscalizar o dinheiro para chegar na ponta, fazer com que chegue da forma correta. Acreditamos que tenhamos, até o fim do ano, economia recuperada”, acrescentou.

Segundo Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar até sexta-feira da próxima semana (31) um pacote para socorrer a indústria e o setor produtivo do estado. “Essa recuperação depende do esforço de uma série de medidas que estamos fazendo, o que vai permitir alavancar o mais rápido possível um estado tão importante”, afirmou.

Apesar dos gastos extras devido à tragédia, a ministra reforçou ainda o compromisso do governo com as contas públicas. "Nossa meta (de deficit fiscal) é zero, a equipe econômica está focada a alcançar esse objetivo.”

Na ocasião, a ministra destacou o programa de Rotas de Integração Nacional e enfatizou a necessidade de “interiorizar” o país. “É assim que gerará emprego e renda para desenvolver o crescimento do país."