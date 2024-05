Vinho Bolsonaro ‘Il Mito’: vinícola lança espumante com nome do ex-presidente

Além de calendários, drones e perfumes, o nome do ex-presidente está também no rótulo de espumantes e vinhos produzidos no Rio Grande do Sul.

A marca não é novidade. Pelas redes sociais, a divulgação e a venda dos vinhos Bolsonaro Il Mito ocorrem desde 2022, mas na última terça-feira (21/5) o diretor da marca Abílio Brasileiro anunciou o lançamento nacional do Espumante Brut Rosé Bolsonaro Il Mito produzido na cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul.

Além do lançamento, a marca conta com, pelo menos, outros três rótulos que levam o nome do ex presidente. Os preços variam de R$119 a R$139.

Entre eles, o vinho branco que é descrito como elegante e leve. “Bebida que tem o poder patriota. Esta novidade foi uma das mais comentadas pelos patriotas nas redes sociais, com mais de 50.000 mil compartilhamentos. Lançado exclusivamente para o ano de 2022 e emquantidade super limitada, sendo apenas 800 garrafas em todo o Brasil. Sendo assim, poucos terão a oportunidade de ter esteVinho Branco "il Mito", afirma a descrição do produto no site vinhos Bolsonaro.



















Também há um vinho dedicado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O vinho Rosé Michelle Bolsonaro custa R$119 e é descrito no site como um vinho de detalhes finos, clássicos e charmosos. “Resumindo uma bela mulher.“ A marca ainda afirma que poucas unidades foram produzidas e o tempo de venda é limitado. “Quando a "il Mito" anunciou a chegada deste Rosé,contou comum grande apoiode todos os patriotas nas redes sociais... E depois de muito tempo, decidimos disponibilizá-lo para venda.

Este vinho exclusivo foi produzido em quantidade super limitada, tendo apenas 475 garrafas em todo o Brasil.”

Os produtos já foram comentados nas redes sociais por personalidades da direita como o empresário Luciano Hang e os deputados Nikolas Ferreira e Filipe Barros.