Novo perfume de Bolsonaro, 'Mito', será lançado quinta-feira

Após anunciar o fim temporário da loja que vendia o perfume “Jair Bolsonaro”, o empresário e maquiador Agustin Fernandez marcou, nesta sexta-feira (24/5) o lançamento de um novo produto da linha com o nome do ex-presidente.

Segundo Agustin, o perfume “Mito” será lançado no dia 30 de maio, às 18h30, e terá uma nova fragrância.

A campanha publicitária do perfume de Bolsonaro vai apresentar uma “tour” pela história do ex-presidente. “Eu tenho certeza que essa campanha será muito mais impactante”, afirmou Agustin através das redes sociais.

Augustin diz que a campanha do perfume vai contar com uma viagem no tempo da história de Bolsonaro, passando, inclusive pela união do ex-presidente com a ex-primeira-Dama. “Nós vamos ter acesso ao álbum de Fotos do casamento de Michelle e Bolsonaro. Estou tão ansioso”, afirmou o empresário









Há um mês, Augustin Fernandez anunciou que iria encerrar temporariamente as atividades da 'loja do Divo' após uma série de golpes. O maquiador e empresário afirmou que, embora tenha tido cuidados para evitar boicotes e desvios, foi vítima de golpes através de sites falsos que vendiam de modo fraudulento o perfume com nome de Bolsonaro.

Em seguida, Agustin esclareceu que a marca não estava falida e que novidades seriam anunciadas em breve. Agora, o maquiador alerta para que eventuais compradores fiquem atentos sobre o local de compra.