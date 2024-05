Terminam obras na Via Dutra, uma das principais rodovias federais do Brasil

Estima-se que aproximadamente 50% do PIB do país passa pela rodovia Presidente Dutra - (crédito: Reprodução/Diego Secco/Divulgação/PMG)

Duas obras na rodovia federal Presidente Dutra, também conhecida como Via Dutra, que atravessa a parte leste do estado de São Paulo e região sudoeste do estado do Rio de Janeiro, Foram inauguradas neste sábado (25/5). A liberação do novo trevo Jacu-Pêssego, no km 213, e da pista marginal no sentido São Paulo, entre o km 209,5 e o km 211,8, no trevo de Bonsucesso, em Guarulhos (SP), pode dar avanços para a infraestrutura de transporte e a economia do país.

A Via Dutra é uma das principais artérias viárias do Brasil, integrando a BR-116/RJ/SP e funcionando como uma rota para o escoamento da produção nacional. Estima-se que aproximadamente 50% do PIB do país passa por esta rodovia. As melhorias inauguradas visam não apenas aumentar a segurança viária, mas também otimizar o fluxo de veículos, especialmente na densa e populosa região de Bonsucesso, próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, ponto crítico para o tráfego e a logística.



Um dos pontos altos da inauguração é a antecipação da entrega das obras, que foram concluídas nove meses antes do cronograma inicial, que previa o término em fevereiro de 2025. Além das obras já entregues, outras melhorias estão planejadas para a Via Dutra, incluindo a ampliação da pista expressa, construção de novos viadutos e criação de um novo acesso à capital paulista. Este pacote de obras está orçado em R$ 1,4 bilhão e promete gerar cerca de 4 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos na região metropolitana de São Paulo.



As obras fazem parte dos aportes obrigatórios previstos no contrato de concessão firmado entre o governo federal e a concessionária CCR, que administra a Via Dutra e a Rio-Santos (BR-101/RJ/SP). Ao longo do contrato, estão previstos investimentos de aproximadamente R$ 14,8 bilhões em serviços operacionais e melhorias que aumentarão a segurança e a capacidade operacional do eixo rodoviário Rio-São Paulo.



A cerimônia de inauguração contou com a presença de várias autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Jader Filho (Cidades), Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Márcio França (Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais). O diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, e representantes do Grupo CCR também marcaram presença.



*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer