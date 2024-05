Enchentes no RS: prejuízo do agro já supera R$ 3,3 bilhões

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) atualizou, nesta quarta-feira (29/5), a estimativa de prejuízos para a agropecuária do Rio Grande do Sul com as enchentes até o momento: mais de R$ 3,3 bilhões.

Nas lavouras, os prejuízos somam R$ 3,1 bilhões, enquanto na pecuária, as perdas chegaram a R$ 272,4 milhões. Ao todo, 471 municípios foram afetados, segundo a Defesa Civil Estadual.



Desses, 418 tiveram decretação de anormalidade feita pelo governo estadual, sendo 340 municípios em situação de emergência e 78 em estado de calamidade pública devidamente reconhecidos pelo governo estadual, sendo que 417 registraram os decretos no sistema federal.



O prejuízo total estimado confederação é de R$ 11 bilhões. O setor habitacional é o mais afetado, totalizando um prejuízo de R$ 4,6 bilhões, sendo mais de 109,7 mil casas danificadas ou destruídas. Já R$ 2,5 bilhões se referem ao setor público e R$ 3,9 bilhões ao setor privado

“A CNM reitera que os dados são parciais, informados pelos gestores municipais e estão sendo atualizados à medida que mais Municípios preenchem as informações no sistema federal. Por isso, os valores sofrem constantes alterações para mais ou menos à medida que as verificações em campo se intensificam”, destacou a entidade em nota.