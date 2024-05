Lula cita situação no RS e volta a cobrar redução de juros pelo BC

Lula também anunciou R$ 15 bilhões em linhas de créditos para empresas no Rio Grande do Sul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a alfinetar, nesta quarta-feira (29/5), o Banco Central. Citando a situação do Rio Grande do Sul, Lula cobrou uma nova redução de taxa de juros, durante evento ocorrido no Palácio do Planalto em que anunciou R$ 15 bilhões em linhas de créditos para empresas no estado.

“Eu espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros, e ele, quem sabe colabore conosco reduzindo a taxa Selic para a gente poder emprestar a taxa ainda mais barata, spread mais barata”, pontuou. Em 8 de maio, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,25 ponto percentual, para 10,5% ao ano.

Em coletiva a jornalistas, o secretário do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comentou a declaração de Lula e disse acreditar que há “um bom caminho pra esse ano e pros próximos em termos de redução de juros”.

“O Banco Central tem um diálogo com a Fazenda do ponto de vista técnico para que a gente entenda do ponto de vista dos dados do país, de inflação, do ponto de vista da pressão de mercado, do ponto de vista da necessidade de crescimento, geração de novos empregos e a gente tem convergido em muitas frentes. Importante é que a gente não perca o pé das necessidades técnicas de avançar com os compromissos feitos, honrando os compromissos e eu acho que isso a gente vai ter aí um bom caminho pra esse ano e pros próximos em termos de redução de juros”, concluiu.