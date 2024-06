Suspensa desde a pandemia, rota BSB-Santiago é reinaugurada

A Latam Airlines inaugurou, ontem, a mais nova rota internacional do Aeroporto de Brasília. A partir de agora, a capital federal possui voo direto para Santiago, no Chile. A primeira aeronave a fazer o trajeto deixará o Aeroporto Juscelino Kubitschek às 8h50, para chegar ao Aeroporto Merino Benitez às 12h45, no horário local.

A companhia estima que a nova linha deve transportar até 20 mil passageiros por ano, com uma frequência de três voos por semana (sábado, terça-feira e quinta-feira). Somente para o primeiro voo, ao menos 90% dos assentos foram vendidos. Esta é a sétima rota direta pela Latam do Brasil para o Chile. Também já há operações nos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Confins (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) — neste, atualmente suspensa, devido à tragédia climática no Sul.

Com a abertura da nova linha, a duração média da viagem entre as duas capitais é reduzida de 8 horas para pouco menos de 5 horas. É a segunda rota internacional que a companhia possui no Aeroporto Juscelino Kubitschek, após o lançamento da operação Brasília-Lima (Peru), no ano passado, e que já conta com mais de 80% de ocupação, com 130 mil passageiros transportados em 740 voos.

Em outubro de 2019, a Latam começou a operar voos diretos entre Brasília e Santiago. No entanto, em março de 2020, as viagens foram suspensas, devido ao início da pandemia de covid-19. Com o turismo em recuperação e já atingindo patamares semelhantes aos observados antes do período de crise sanitária, a empresa entende que a localização da capital federal no centro do país é estratégica para voos domésticos e internacionais.

"A nova rota representa uma oportunidade para apresentar aos turistas internacionais as atrações do Centro-Oeste brasileiro: não apenas a arquitetura inovadora de Brasília, como também as belezas naturais do estado de Goiás", comenta Eduardo Macedo, gerente de Assuntos Públicos da Latam Brasil.

Conexão maior

Para a diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, a nova rota irá conectar, de forma mais ágil, os passageiros que embarcam em cidades do Norte e do Nordeste, como Recife, Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Belém e Manaus, com destino a Chile, Austrália e Nova Zelândia.

"Isso porque, além de Santiago, os passageiros partindo de Brasília agora podem chegar com facilidade a Auckland, Sydney, Melbourne, além de outros destinos no próprio Chile, como a Ilha de Páscoa, Calama, Punta Arenas e Puerto Montt, facilitando o turismo dos brasileiros em nosso país vizinho e no outro lado do mundo", avalia a diretora.

Além da conexão mais prática, a Latam promete investir na sustentabilidade. Até 2030, a companhia vai reduzir e compensar 50% das emissões domésticas em cada um dos cinco países onde a empresa possui divisões (Brasil, Chile, Peru, Equador e Colômbia). Com isso, o objetivo é reduzir a zero as emissões de carbono até 2050.