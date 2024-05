Silvio Costa Filho anuncia para agosto leilão do Porto de Recife

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta sexta-feira (31/5) que o primeiro leilão portuário do ano acontecerá em agosto. O governo vai leiloar três áreas do Porto de Recife na B3, em São Paulo, com expectativa de arrecadação de R$ 60 milhões.

A operação estava prevista para maio, mas foi adiada após a calamidade no Rio Grande do Sul, causada pelas enchentes. O anúncio foi feito durante visita técnica para vistoriar as áreas que serão vendidas.

"Nós já temos R$ 120 milhões assegurados para a dragagem do Porto do Recife, o que vai aumentar nosso calado e a competitividade do porto. Em agosto, faremos um leilão de três terminais, com investimentos na ordem de R$ 60 milhões, além das obras complementares", comentou Costa Filho em nota divulgada pelo ministério. "É o maior volume de investimentos nos últimos 20 anos no porto da cidade", emendou.

Obras de dragagem

Segundo a pasta, o Porto do Recife registrou um aumento de 43% na movimentação nos primeiros quatro meses de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. As áreas que vão a leilão são: REC08, Granel Sólido Vegetal (Malte, Trigo, Milho); REC09, Carga Geral e Granel Sólido (Arroz); e REC10, Carga Geral e Granel Sólido (Barrilha).

Também participaram da visita técnica o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, e a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. Para Krause, a venda dos três galpões pode contribuir com um aumento entre 25% e 30% na movimentação do porto.