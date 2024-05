Lula não deve vetar taxação de compras até US$ 50, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira (31/5) que acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vetará o Imposto de Importação nas compras de até US$ 50.

A proposta, que foi aprovada nesta semana pela Câmara dos Deputados e ainda depende de análise no Senado, estabelece uma alíquota de 20% para compras dentro desse limite de valor e de 60% para aquisições acima desse patamar.



“Não ouvi do presidente ele falar se veta ou não veta. Mas o meu entendimento é que ele não vetará, porque isso foi aprovado praticamente por unanimidade, foi um acordo de todos os partidos políticos e acho que foi um acordo inteligente. Porque, na realidade, ele não vai onerar tanto quem está comprando algum produto de fora, mas ele vai fazer diferença, sim, para preservar emprego e renda aqui”, disse em entrevista à BandNews.

Segundo Alckmin, a alíquota ficou em um “meio-termo”. “A proposta inicial era tributar as compras que vieram do estrangeiro, de até US$ 50, em 60% no imposto de importação sobre esses produtos. Com o argumento correto, quem paga os impostos corretos no Brasil quer ter as mesmas condições com o que vem de fora para garantir empregos na indústria e no comércio.”