Boletim Focus: mercado eleva projeções para inflação e juros em 2024

Economistas do mercado financeiro voltaram a elevar as suas projeções para a inflação e para os juros neste ano. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (3/6) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,86% para 3,88% em 2024.

A previsão para a inflação de 2025 também avançou, de 3,75% para 3,77%. A estimativa para 2026 foi elevada de 3,58% para 3,60%, enquanto a projeção para 2027 permaneceu inalterada, em 3,50%. Esta é a segunda semana consecutiva em que as expectativas para o índice são atualizadas em quase todo o horizonte da pesquisa.



A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, em 2024 e em 2025. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Selic

A projeção para a taxa básica de juros (Selic) também voltou a mostrar alta, passando de 10% para 10,25% em 2024, enquanto a estimativa para 2025 subiu de 9,0% para 9,18%. Para 2026, continuou nos mesmos 9,0%, enquanto a taxa esperada para 2027 também se manteve em 9,0%.

PIB

A mediana das projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, por sua vez, ficou nos mesmos 2,05%. A previsão para 2025 continuou em 2,0%, assim como a de 2026, que está em 2,0%. A estimativa para 2027 também permaneceu em 2,0%.

Dólar

Em relação ao câmbio, a projeção para o dólar se manteve em todo o universo da pesquisa, ficando em R$ 5,05 para 2024 e 2025 e em R$ 5,10 para 2026 e 2027.

Saiba Mais Economia Suspensa desde a pandemia, rota BSB-Santiago é reinaugurada

Suspensa desde a pandemia, rota BSB-Santiago é reinaugurada Economia Receita recebe 42,4 milhões de declarações de IRPF dentro do prazo

Receita recebe 42,4 milhões de declarações de IRPF dentro do prazo Economia Mudanças climáticas são desafio para o setor elétrico

Mudanças climáticas são desafio para o setor elétrico Economia Com endividamento em massa, crescem pedidos de recuperação judicial

Com endividamento em massa, crescem pedidos de recuperação judicial Economia Alíquota excessiva do Imposto Seletivo pode impulsionar o mercado ilegal

Alíquota excessiva do Imposto Seletivo pode impulsionar o mercado ilegal Economia ANTT lança edital de relicitação da BR-040 entre BH e Goiás