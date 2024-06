Alckmin assina acordo para promoção de produtos brasileiros em varejista saudita

Alckmin: "Para aumentar investimentos e vender nossos produtos, por meio de mais parcerias com a Arábia Saudita, uma das economias mais dinâmicas do mundo, contamos com o apoio da Apex" - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em viagem a Riade, capital da Arábia Saudita, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, assinaram nesta segunda-feira (6/3) um protocolo de intenções com a maior varejista do Oriente Médio, o Lulu Hypermarket.

O acordo busca a promoção comercial de até 200 produtos brasileiros no mercado saudita, por meio do projeto Brasil na Vitrine. “Estamos aqui dando continuidade ao trabalho iniciado pelo presidente Lula, que esteve aqui no final do ano passado”, afirmou Alckmin. “Para aumentar investimentos e vender nossos produtos, por meio de mais parcerias com a Arábia Saudita, uma das economias mais dinâmicas do mundo, contamos com o apoio da Apex”, acrescentou.

O Lulu selecionará os produtos e também se encarregará do processo de compra e de logística de importação para Arábia Saudita. A rede já conta com 60 lojas espalhadas pelo território saudita, além de outras 260 na região do Golfo Pérsico.

Segundo o presidente da Apex, Jorge Viana, os produtos devem ser expostos nas vitrines da varejista por uma semana em novembro. “Esse já é um passo adiante após a visita de Lula em 2023. A parceria com a rede Lulu dá um sentido prático aos esforços que Brasil e Arábia Saudita têm empreendido para aprimorar ainda mais a relação comercial que mantêm”, disse.

Também participam da comitiva à Arábia Saudita a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a secretária-geral do Ministério de Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, além de representantes do BNDES, CNI, empresários e executivos do mercado financeiro.